GOTE: Polícia Civil de Rondônia cria Grupo de Operações Táticas Especiais

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia, Eliseu Muller, encaminhou o projeto de criação Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) da Polícia Civil, cujo o Decreto nº 22.544, assinado pelo Governador do Estado de Rondônia, Confúcio Moura, foi publicado no Diário Oficial do Estado em 23 de janeiro de 2018.

Eliseu Muller explica que o “GOTE” tem como objetivo trabalhar ações específicas de Operações Especiais de Natureza Policial no âmbito da Polícia Judiciária Civil, agindo em eventos críticos de natureza grave tais como: resgate de reféns localizados, ocorrências envolvendo psicóticos maníaco-depressivos potencialmente armados, operações de captura de marginais e suspeitos potencialmente armados, operações de buscas e resgate em ambiente rural, bem como proporcionar o devido suporte tático para o gerenciamento de crises e negociação, efetuar segurança de dignitários, escolta policial e preventivo especializado, podendo atuar também em investigações.

Ainda segundo o Delegado-Geral da Polícia Civil, Eliseu Muller, o próximo passo será a realização do processo de seleção interna, por meio de curso de caráter eliminatório e classificatório, cujo o edital deve ser publicado ainda neste semestre.

Vale salientar que o GOTE atuará em todo o Estado, por determinação do Delegado-Geral da Polícia Civil e que todos os integrantes do grupo serão criteriosamente selecionados, terão capacitação constantemente no emprego de técnicas, táticas, equipamentos e armamentos especiais para promover atuação imediata e eficaz quando necessário.

É importante ressaltar ainda que as atribuições específicas de atuação, estrutura operacional, critérios de recrutamento, seleção e qualificação, simbologia heráldica, padronização e demais normas referentes à atuação do GOTE serão estabelecidas mediante Resolução do Conselho Superior de Polícia Civil (CONSUPOL).

Eliseu Muller, afirma desde já que os policiais civis que desejam participar do GOTE já podem iniciar o treinamento de condicionamento físico e de prática operacional. “É importante mencionar que o Policial Civil precisa estar preparado para conseguir passar pelas etapas de seleção para entrar no grupo especial, pois teremos aplicação de testes físicos rígidos e treinamentos exaustivos a fim de garantir um grupo totalmente preparada para atuação dos eventos citados acima”, finaliza o Delegado-Geral da Polícia Civil.