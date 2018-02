Filme ‘A Paixão de Cristo’, de Mel Gibson, ganhará sequência

Ator e diretor já está trabalhando no segundo longa da saga

Lançado em 2004, o filme “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, ganhará uma sequência em data ainda não confirmada. Jim Caviezel, que fez o papel de Jesus e estará de volta no segundo longa, falou brevemente sobre o tema.

“O filme que ele (Mel Gibson) está fazendo será o maior filme da história. É muito bom”, disse, segundo o Uol. Gibson afirmou que “há coisas que não posso dizer porque vão chocar o público. É ótimo, fiquem ligados”.

Em 2016, no entanto, o diretor pontuou que o segundo filme “é um assunto grandioso, é mais do que um evento, é um evento incrível. Quais são as outras coisas que aconteceram ao redor? O que aconteceu em três dias?”.