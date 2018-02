Federação de Futebol do Acre faz nova alteração na tabela do 1º turno do Campeonato Acreano; saiba mais

O Campeonato Acreano finalizou na noite desta quinta-feira (1º) sua segunda rodada do primeiro turno e a tabela da competição voltou a sofrer modificações. O pedido de mudança partiu da diretoria do Rio Branco, pois o clube está disputando duas competições nacionais e, alegando desgastes com as viagens, teve sua reivindicação atendida pelo departamento de competições da Federação de Futebol do Acre. Com isso, o jogo do Estrelão diante do Plácido de Castro, antes agendado para o próximo final de semana (4/2), no estádio Arena da Floresta, foi transferido para o domingo de Carnaval, precisamente dia 11/2, às 16h, no estádio Florestão.

Outra mudança na tabela diz respeito aos confrontos entre Humaitá x Vasco e Galvez x Atlético, antes previstos para dia 11/2, mas antecipados para o sábado (10) de Carnaval. O Campeonato Acreano prossegue com um jogo isolado neste domingo (4), às 15h30, no estádio Florestão. No campo de jogo as equipes do São Francisco x Andirá EC.

Com a reivindicação atendida, o Rio Branco retornou de Boa Vista (RR) com boa vitória na bagagem diante do São Raimundo/RR por 2 a 1, válida pelo jogo de ida da Copa Verde. O Estrelão agora vira a chave e retorna a campo na próxima terça-feira (6), às 18h30 (de Rio Branco) para encarar a Internacional de Limeira, em duelo pela primeira fase da Copa do Brasil, em jogo marcado para o interior de São Paulo.