Ex de humorista nega autoagressão: ‘Poderia ter usado argumento melhor’

Agressão ocorreu no último dia 22

A ex-namorada de Renato Fechine negou nesta quinta-feira (1º) que tenha se agredido durante uma briga na madrugada do dia 22 de janeiro, em Salvador. O humorista disse que Alex Sandra do Nascimento teria provocado os próprios hematomas após tomar remédios, durante um surto por conta de ciúmes.

“Eu achei uma coisa bizarra e, ao mesmo tempo, cômica, irônica, porque não tem como a pessoa se auto-agredir em lugares que eu acho que seria uma mágica pro ser humano conseguir. Eu não fiz isso, e sim ele [Fechine]. Pra ele, que se diz tão inteligente, poderia ter usado um argumento melhor”, afirmou.

De acordo com o G1, a vítima ficou internada no Hospital Geral do Estado (HGE) por três dias. Alex Sandra também prestou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, localizada em Brotas. O laudo do exame de corpo delito ainda não ficou pronto.

Alex Sandra afirma que o humorista sempre nega ser o autor das agressões. “Ele disse que eu sou maluca, que não me bateu, que eu me bati sozinha. Eu só quero que ele pague pelo que faz. Eu acho que a gente tem que assumir os nossos atos. Nenhum ser humano merece ser tratado dessa forma”, disse.