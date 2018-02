ESTUPRO: Adolescente é detido por fazer sexo anal com menino de 10 anos

A vítima estava brincando no parque do condomínio com outras crianças

A apreensão de um adolescente de 15 anos acusado de estuprar uma criança de 10 anos ocorreu na madrugada desta sexta-feira (02), em um condomínio, localizado no bairro Aeroclube, região Sul de Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava brincando no parque do condomínio com outras crianças, quando em dado momento todos saíram correndo.

O suspeito retornou e entrou em um banheiro. A vítima teria ido atrás e o adolescente questionou se ele queria manter relação sexual. Segundo a ocorrência, o menino teria afirmado que sim. Porém, logo depois foi agarrado a força e houve a conjunção carnal.

A vítima chegou em casa por volta das 19h30 de ontem reclamando de dores na região anal, mas não revelou o que tinha ocorrido. Já durante a madrugada, por volta das 01h, o menino resolveu contar para mãe o que havia acontecido.

Uma equipe da PM foi acionada, localizou o suspeito, que mora no mesmo condomínio, e deu voz de apreensão à ele. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a Central de Flagrantes.