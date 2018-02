Durante ocupação, policiais fincam bandeira do Acre no bairro Mocinha Magalhães

Após uma madrugada com o registro de quatro mortes violentas, a Polícia Militar (PM-AC) deflagrou, nesta sexta-feira (2), uma operação no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O bairro foi ocupado pelos agentes com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e a ação de facções criminosas. Uma bandeira do Acre foi fincada para mostrar a ocupação do local.