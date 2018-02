Detento é morto ao deixar presídio e quatro veículos são incendiados em Rio Branco

O presidiário Mossiene Damasceno Lima foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (2) em Rio Branco quando saía da Unidade Penitenciária UP4 – onde ficam os presos do regime semiaberto.

Três carros e uma moto de detentos que estavam no estacionamento do presídio foram incendiados e ficaram totalmente destruídos. A arma usada no crime era uma .40.