Companhia Raio prende integrantes de organização criminosa com arma

Policiais da Companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO), recém criado para realizar o policiamento ostensivo em motocicletas, prenderam na tarde desta quinta-feira, 01 de fevereiro, três homens por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu na rua Jorge Amado, bairro Floresta.

Durante o patrulhamento, os policiais perceberam a atitude suspeita do trio, que estava no interior do veículo Fiat Punto de cor prata, placa NAE 9270. Na abordagem foi encontrado o revólver calibre .32 com uma munição intacta. O carro e a arma foram apreendidos.

A fim de dar continuidade aos procedimentos cabíveis, os itens apreendidos e os três indivíduos, Veranilson Vieira dos Santos, 19 anos, Manoel Silva de Souza, 21, e Rui Charles Lee Portela Lopes, 31, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde afirmaram fazer parte de uma organização criminosa.