Comerciantes de Rondônia e Acre caem em golpe ao comprar confecções pelo Facebook

Delegado de RO recomenda a população para ter mais cautela ao realizar compras pela internet

Chegaram à Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes várias denúncias de estelionato, nas quais vítimas de Rondônia e Acre teriam caído em golpe ao fazer compra de confecções pelo Facebook. De acordo com informações do site Ariquemes 190, o estelionatário aplica seus golpes ao anunciar que é representante de grandes marcas de confecções.

“Comerciantes entram em contato com o elemento e combinam a venda. As vítimas realizam o depósito da cidade onde moram para a conta do estelionatário que reside em Londrina-Paraná”.

Após receber o valor, o criminoso retira todos os dados das redes sociais e não entrega as mercadorias. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Paraná.

Cautela

O Delegado de Polícia Civil, Moacir Figueiredo, responsável por receber os casos, vai acompanhar tudo. Ele recomenda, em entrevista ao site, que a população tenha mais cautela ao realizar compras pela internet, pois vários cidadãos estão sendo vítimas de estelionato.