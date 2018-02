Com onda de violência, polícia inicia processo de ocupação em bairros de Rio Branco

Após a madrugada violenta nesta sexta-feira (02), com o registro de pelo menos 4 execuções, a Secretária de Segurança Pública iniciou um processo de ocupação que começou nos bairro Mocinha Magalhães, Sapolândia e deve dar continuidade nos demais bairros considerados pontos quentes, com maior incidência de crimes.

A operação no Mocinha iniciou por volta das 6h da manhã pelas forças de segurança e deve ser estender pela próximas 24h. Estão sendo realizadas abordagens, revistas e cumprindo mandados de busca e apreensão. Até as 11h ninguém ainda havia sido preso e os resultados serão apontados somente ao findar das ações.

Como símbolo do enfrentamento contra a criminalidade, foi fixado na entrada do bairro um mastro com a bandeira do estado. O objetivo, segundo o secretário de segurança, Emylson Farias, é mostrar para o crime que a polícia ainda está tem o controle e que aquele lugar passará a ser monitorando periodicamente pelo estado.