Clima: sexta-feira com probabilidade de ocorrência de chuvas fortes no Acre

Tempo instável, com muitas nuvens e chuvas intensas, predomina na maior parte dos territórios próximos ao Acre

Para esta sexta-feira (2), fique ligado: há a probabilidade média de ocorrência de chuvas fortes e volumosas em algumas áreas. A previsão é de Davi Friale para o Acre e sul, sudoeste, oeste, noroeste e norte do Amazonas. De acordo com ele, a ocorrência de chuvas pode “causar transtornos à população de pontos vulneráveis, como transbordamento de córregos, inundação de ruas, queda de árvores e deslizamentos de terra”.

De acordo com ele, a formação de um centro de baixa pressão atmosférica em Mato Grosso e Goiás, a elevada umidade do ar e o calor deixam o tempo bastante instável, “com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, principalmente a partir da tarde, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia e no Peru”.

E as chuvas devem predominar até terça-feira (6), de acordo com Friale. “Em muitos pontos poderão ocorrer sérios transtornos à população”, afirma. A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 55 e 75%, no leste e no sul do estado, e, entre 50 e 70%, nas demais áreas.

Veja como ficam os termômetros no interior:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC.