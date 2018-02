CAPITAL: Taxista pede para PM revistar passageiro e foragido do Acre é preso

Em Rondônia

No começo da madrugada desta sexta-feira (02), o foragido da Justiça do Acre, Michael M. S., 28, foi preso na rodoviária de Porto Velho, quando tentava viajar para o Estado vizinho em um táxi.

Conforme informações da polícia, um taxista foi até a base de policiamento do terminal rodoviário pedindo para os militares revistarem o suspeito, haja vista que Michael queria viajar e o trabalhador estava com receio dele estar armado ou com outro material ilícito. Os policiais fizeram busca pessoal, mas não localizaram nenhum armamento. Porém, na consulta nominal foi descoberto um mandado de prisão pelo crime de furto.

O foragido foi levado para a Central de Flagrantes. Ele alega que o mandado já era para ter saído do sistema, pois teria cumprido toda a pena.