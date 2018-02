Bope recupera duas moto roubadas

No final da tarde desta quinta-feira feira (01), policias do Batalhão de Operações Especiais-BOPE teriam recebido uma denúncia anônima de que em uma casa na rua Mauá, no bairro Bahia teria uma moto escondida .

Então os policias foram ate o local ao chegarem ao endereço os militares encontraram em uma casa , uma moto titan de cor branca , a moto estava sem placa .

E ao realizar uma pesquisa descobriram que a moto era produtor de roubo .

E durante as busca os policias foram informados também , que no bairro Novo Horizonte teria outra moto também roubada .

Os policias foram até o bairro onde também conseguiram recupera uma moto Bis de cor branca também produto de roubo .

As motos foram levadas para a Delegacia Central de Flagrantes .

Na delegacia os donos das motos contaram aos policias como teriam ocorrido os roubos .

Segundo a proprietária da moto Bis, ela teria sido assaltada na última quarta-feira , segundo ela teria saindo do seu trabalho e estava indo para casa quando dois homens em uma moto branca teria fechado ela e anunciado o assalto . Os bandidos levaram a sua moto.

Já o dono da moto titan , contou a policia que teria sido assaltado no dia 18 de janeiro, no Canal da Maternidade .

Segundo a vitima estava trafegando pelo canal por volta das 19 horas quando dois homens em uma moto chegaram e teria também fechado ele e tomaram a sua moto .

A policia civil agora vai investiga os assaltos para tenta prende os acusados que vem roubando motos na cidade de Rio Branco .

Segundo a policia uma das moto já estava encomendada para ser levada para a Vila Evo Morales que fica na fronteira com o Brasil .