Após quase 30 dias, jovem agredida a golpes de facão no interior do AC ainda aguarda cirurgia

Ela afirma que aguarda pelo TFD para fazer procedimento em Rio Branco. Luzivânia de Lima, de 23 anos, levou oito facadas do marido e corre o risco de perder o braço esquerdo.

Ainda com risco de perder o braço esquerdo, a empregada doméstica Luzivânia de Lima Pinto, de 23 anos, que levou oito facadas do marido no último dia 3 de janeiro, aguarda por uma cirurgia que deve ser feita em Rio Branco.

Ela conta que não consegue movimentar o braço e que tem medo de precisar amputar devido a demora.

“Continuo esperando. Fiquei uns oito dias internada em Cruzeiro do Sul, quando voltei para Tarauacá, pedi para a mulher que eu trabalhava na casa dela que ela fosse marcar no TFD e até agora nada. Não consigo sentir meu braço, não faço nenhum movimento com ele. Tenho medo de ter que amputar”, disse Luzivânia.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que a central de regulação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) em Cruzeiro não recebeu a documentação da paciente, que é enviada pela unidade de Tarauacá. Assim que receber, segundo o órgão, a transferência de Luzivânia será agilizada.

O crime ocorreu no município de Tarauacá e na época, a jovem chegou a ser levada para Cruzeiro do Sul para receber atendimento médico, mas foi liberada. Segundo ela, o médico que poderia fazer a cirurgia em seu braço estava em recesso e, portanto, foi orientada a solicitar através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) a viagem para a capital.

O marido de Luzivânia, Elídio da Silva e Silva, de 25 anos, foi preso no dia 8 de janeiro na casa de um parente na cidade onde ocorreu o caso e foi levado para o presídio. Ele confessou o crime e não se mostrou arrependido, segundo o delegado que investiga o caso, Alexnaldo Batista.