Ação preventiva da Polícia Militar prende três homens e apreende arma

A Polícia Militar através do Grupo RAIO prendeu três homens que circulavam em um veículo na rua Jorge Amado no bairro Bela Vista.

De acordo com informações os militares realizavam ronda de rotina, quando suspeitaram de três homens que estavam em um veículo Fiat Punto.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dos suspeitos, mas no interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 22 municiado e com a numeração raspada.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes – DEFLA.

Relacionado