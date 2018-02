Trio é preso suspeito de tráfico de drogas dentro de apartamento monitorado por câmeras em Rio Branco

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (31), três pessoas acusadas de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. O bando foi preso com meio quilo de cocaína, celulares e uma quantia em dinheiro. De acordo com a polícia, o bando contava com câmeras de segurança, para fazer monitoramento e evitar abordagem da polícia.