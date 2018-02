Professor de Psicologia da Ufac morre vítima de câncer em Cuiabá: “Vá em paz Álex”

Álex foi diagnosticado com câncer no fígado e acabou não resistindo ao agravamento da doença

O professor de Psicologia da Universidade Federal do Acre, Álex Brandão, faleceu ao entardecer desta quarta-feira (31) vítima do agravamento de um câncer diagnosticado em seu fígado. Álex estava em Cuiabá, onde foi visitar a família e aproveitou para realizar exames médicos.

Durante a última semana, uma piora repentina no quadro de saúde de Álex o levou imediatamente a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital da cidade, onde foi intensamente medicado chegando a ser colocado em coma induzido durante o tratamento. Apesar de ter apresentado uma estabilidade nos últimos dias, o professor não resistiu e acabou falecendo ao chegar da noite de ontem.

Amigos e alunos do professor, ainda sem acreditar muito no acontecido, deixaram suas mensagens de carinho no perfil do Facebook de Álex. Muitos alunos elogiaram a didática e comprometimento com os debates sociais elaborados pelo docente.

“Se hoje estou onde estou, foi por ouvir seus conselhos. Jamais teria chegado onde cheguei sem você pra incentivar a ser alguém todos os dias. Sem palavras para definir você”, disse um dos internautas.

“Só guardo o orgulho e o privilégio de ter convivido um tempo com você. Obrigado por tudo”.

Os professores que dividiram dias de docência ao lado de Alex também expressaram sua tristeza e todo prejuízo que a ausência de Brandão trará.

“De repente fica-se órfão do riso, da presença e do afeto. Amigos nunca vão embora por completo – sempre fica o perfume da presença, a alegria como poema e a graça do olhar. Vá em paz, amigo”, declarou o também professor da Ufac, Aquinei Timóteo.