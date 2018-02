Polícia Civil recupera caminhão furtado em Brasileia

Durante ação integrada das polícias do Brasil e da Bolívia, um caminhão

foi recuperado em menos de 24 horas, em Cobija.

O veículo havia sido furtado em Brasileia e, desde então, investigadores da

Delegacia de Polícia Civil da cidade seguiram todas as pistas sobre os

suspeitos da autoria do crime.

A investigação contou com o apoio de policiais bolivianos do

Departamento de Investigação e Prevenção de Roubo a Veículos (Diprove)

e o caminhão foi recuperado ainda na manhã desta quinta-feira, 1. A polícia

tenta ainda localizar os autores para efetuar a prisão.

Relacionado