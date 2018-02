Polícia Civil prende foragido da justiça da Paraíba e Brasília, no Conjunto Universitário, em Rio Branco

Agentes da Delegacia Especializada no Combate a Roubos e Extorsões (DECORE), seguindo diretrizes de combate a criminalidade da Secretaria de Segurança Pública, prenderam na tarde desta quarta-feira, 31, no Conjunto Universitário, o foragido da justiça Ernando Vieira Neves, 32, acusado de roubo majorado.

Ação investigativa chegou até o acusado após ter acesso as informações do judiciário e receber o informe de que o investigado se mantinha escondido no Acre. O levantamento também apontou que constam dois mandados em aberto pelo crime de roubo majorado cometido nos Estados da Paraíba e Brasília.

“Nós tivemos acesso a informação e de posse dos mandado começamos o monitoramento o que nos apontou o endereço do investigado e hoje, no final da manhã logramos êxito na prisão desse individuo que terá sua prisão comunicada a justiça que originou os mandados de prisão”, esclareceu o delegado Odilon Neto.

O crime de roubo, crime complexo previsto no art. 157 do Código Penal, que versa sobre a previsão de pena e tipificação do mesmo. Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena –

reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Após ser ouvido pela autoridade policial, o preso foi encaminhado ao presídio Dr. Francisco D’Oliveira Conde e colocado à disposição da justiça.