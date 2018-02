Jovem atira contra o próprio testículo durante assalto no Recife

Durante a fulga eles pararam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá e deixaram o ferido

Um assalto a uma padaria no bairro do Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife, acabou mal para o comerciante, mas também para um dos ladrões. Quando o dono do estabelecimento chegava ao local, ele foi abordado por três homens, quando um deles, um adolescente, foi tentar sacar a arma e atirou contra o próprio testículo.

De acordo com informações com o portal ‘NE10’, mesmo com o jovem de 17 anos ferido, eles conseguiram assaltar o dono da padaria e fugir com o veículo roubado. Durante a fulga eles pararam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá e deixaram o ferido.

Ainda segundo o ‘NE10’, o menor foi apreendido por policiais e transferido para o Hospital Otávio de Freitas. Os outros dois homens ainda estão sendo procurados pela polícia. Durante um ano e meio, a padaria já foi assaltada 8 vezes, conta uma funcionária.