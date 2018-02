Irmãos achados em chiqueiro no AC continuam com os pais e são acompanhados por psicólogos

Inquérito foi enviado ao Judiciário de Cruzeiro do Sul como maus-tratos. Situação das crianças é estável, diz conselheira tutelar.

Em novembro do ano passado, o caso de três irmãos repercutiu negativamente em todo o país. As crianças, de 9,11 e 13 anos, foram resgatadas pela polícia enquanto dormiam em um chiqueiro em Cruzeiro do Sul. O caso teve vários desdobramentos.

A Polícia Civil informou que já enviou o inquérito para o Judiciário e que os pais foram indiciados por maus-tratos. Porém, o delegado responsável pelo caso, Luis Tonini, também informou que foi constatado que as crianças não viviam em abandono e que fugiam dos pais.

“Foi feito o indiciamento dos pais, mas também confirmamos que as crianças saiam de casa sem avisar. Mas, agora o caso já está na Justiça”, informou.

A mãe das crianças, Maurizia Soares, de 43 anos, durante depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), disse na época que estava se sentindo humilhada com toda a situação.

“Nunca tinha ido em porta de delegacia, nunca tinha passado por nada disso na vida e agora estou assim: humilhada e sendo julgada por todo mundo. Tem muita gente falando coisas que estão me magoando”, desabafou ao G1.

As crianças continuam com os pais e são acompanhados constantemente por uma equipe do Centro de Referência em Assistência Social (Cras). De acordo com o órgão, a decisão foi tomada para evitar retirar as crianças do convívio familiar.

Crianças foram encontradas dormindo em chiqueiro e resgatadas pela PM (Foto: Anny Barbosa/G1)

“A situação das crianças é estável. Foram feitos todos os acompanhamentos e encaminhamentos necessários. O Cras, que é responsável por fazer o atendimento familiar, está acompanhando a família para que todos os direitos das crianças sejam garantidos e elas permaneçam no seio familiar”, explicou a conselheira tutelar Erivalda Menezes.

Ela disse ainda que o caso foi uma situação isolada e que, por isso, o órgão resolveu acompanhar a família sem tomar medidas drásticas.

“O trabalho é feito pelo Cras, que tem equipe composta de psicólogo, assistente social, e faz visitas de acordo com a situação que os profissionais detectam nas visitas”, pontua.

O G1 tentou encontrar a família, mas foi informado que estavam em uma comunidade na BR-364, já que as crianças estavam de férias. Um parente, que não quis se identificar, contou que o comportamento das crianças melhorou e que o acompanhamento do Cras tem sido crucial para reestruturar a família.

Entenda

Os três irmãos, que têm 9, 11 e 13 anos de idade, foram encontrados dormindo sozinhos dentro de um chiqueiro, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre no dia 8 de novembro.

Eles foram resgatados pela Polícia Militar e o local onde as crianças foram encontradas ficava a cerca de 20 metros da casa da família.

Logo após o crime, a polícia informou que trataria o caso como maus-tratos e abandono de incapaz. Em depoimento do delegado Luis Tonini, as crianças informaram ainda que apanhavam do pai.

“Segundo eles, fazem como forma de se distanciar do ambiente hostil e agressivo do pai, que chegava bêbado em casa e muita vezes perturbava a tranquilidade do lar e batia nos filhos”, contou o delegado na época.

Após todo o processo de denúncia, o Conselho já havia decidido não retirar as crianças da casa dos pais. Ao todo, Maurizia Soares, de 43 anos, tem 14 filhos.

Crianças não foram tiradas da mãe (Foto: Anny Barbosa/G1)