Kelen Mendes, uma gestora de políticas públicas lotada na Fundação Elias Mansour (Governo do Acre) aconselha quebrar as máquinas da Zona Azul. É mais uma demonstração de insatisfação do público com o sistema automatizado criado para ordenar o estacionamento na área central de Rio Branco. A indignação da servidora pública foi revelada em post, em sua página pessoal no Facebook, ao amanhecer desta quinta-feira.

