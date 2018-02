Homem é encontrado morto com corte profundo no pescoço em Mâncio Lima

Joelson Costa Gomes, de 30 anos de idade, morador do bairro do Alumínio em Cruzeiro do Sul, foi encontrado morto no bairro Cohab em Mâncio Lima, com um corte profundo na garganta e na região das pernas. O homem foi encontrado por um morador do conjunto habitacional.

Os peritos estiveram no local para colher as primeiras informações. O local onde o homem foi encontrado é conhecido por ser uma Boca de Fumo. De acordo com informações de testemunhas, apesar de ser morador de Cruzeiro do Sul, o homem estava há pelo menos três dias na localidade.