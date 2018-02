Governo do PT se perdeu de vez, diz deputado Antônio Pedro

O Governo Tião Viana (PT) se perdeu, atolado em dívidas faraônicas, com salários atrasados, facções mandando no Estado, no entender do deputado estadual Antônio Pedro (DEM). A atual gestão chegou ao ponto de até a oposição ajudar de alguma forma, segundo o parlamentar, sob pena de o ano terminar muito mal para os acreanos. A bancada federal precisa ajudar em bloco e os deputados estaduais também. “Se todos nós não ajudar vamos todos pagar a conta pela gestão ruim da Frente Popular. As pessoas não merecem pagar por causa da loucura de um partido para se perpetuar no poder”, disse o parlamentar ao Blog do Evandro Cordeiro.

Relacionado