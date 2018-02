Escolas da rede pública têm mais de 2,1 mil vagas para ensino regular e integral em Rio Branco, diz coordenadora

Mais de 1,5 mil vagas são apenas para as escolas integrais. Outras 600 estão disponíveis para o ensino regular em vários bairros de Rio Branco.

As escolas de ensino regular em Rio Branco ainda contam com 600 vagas disponíveis para matrículas enquanto que as instituições de ensino integral ainda contam com ao menos 1.580 vagas. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (1º) pela coordenadora estadual de matrículas, Mila Almeida.

A coordenadora diz que 380 alunos que estudavam na rede regular foram transferidos para o integral após uma conversa com os pais.

“Fizemos toda uma mobilização com os pais para que eles entendam como é a proposta do ensino integral e eles fizeram a opção para que os filhos fossem transferidos e já estão matriculados”, explica.

As vagas, segundo ela, vão ser disponibilizadas a partir do dia 5 de fevereiro para os alunos que estão saindo do 9º ano e fazem essa opção do ensino integral. Além das vagas de 1º ano do ensino médio, os interessados também podem se matricular do 2º e 3º ano, mas a maior parte das vagas é para o 1º ano.

Coordenadora fala das vagas que ainda estão disponíveis em Rio Branco (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Confira as zonas em que há escolas com vagas

Bosque: há vagas na Escola Chalub Leite (6º ao 9º ano), Luiza Batista (1º ao 5º), Natalino de Brito (1º ao 5º), Francisco Salgado Filho (1º ao 5º), Samuel Barreiro (1º ao 4º).

Conjunto Universitário: vagas para a Escola Henrique Lima (1º ao 2º pela manhã e tarde e 1º, 2º e 3º ano noturno), Amanda Brito (1º e 2º ano ensino fundamental I e 5º e 6º ensino fundamental II), Ilka Maria de Lima (1º ao 5º ano).

Ainda no Universitário, os alunos podem se matricular nas Escolas Edilson Façanha (7º ano), Raimundo Gomes (6º, 7º, 8º e 9º ano), José Sales (1º ao 5º ano no ensino fundamental I), Iracema Gomes (1º ao 5º ano do ensino fundamental I), Alcimar Leitão (7º, 8º e 9º ano no ensino fundamental II e 2º e 3º ano do ensino médio).

Tancredo Neves: vagas disponíveis nas Escolas Pedro Martinello, João Aguiar, Pedro Carlos Casavecchia que são instituições mistas que atendem o ensino fundamental II do 6º ao 9º ano e ensino médio. Há ainda vagas na Escola Elozira dos Santos Thomé (6º ao 9º ano no período da tarde).

São Francisco: há vagas para a Escola Berta Vieira (6º ao 7º ano), Theodolina Falcão Macedo (8º ano), Lindaura Martins Leitão (8º e 9º ano), Clícia Gadelha (1º, 2º e 3º ano do ensino médio), Pimentel Gomes (1º, 2º e 5º ano do ensino fundamental I), Iza Mello (4º e 5º ano do ensino fundamental I), Raimundo Borges (2º, 3º, 4º e 5º ano ensino fundamental I).

Baixada da Sobral: vagas do 1º ao 5º ano nas Escola Airton Senna, João Paulo I. Já a Escola Aúrea Pires, além do 1º ao 5º ano, também vai atender turmas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e programas especiais como Poronga e PEM. Heloísa Mourão Marques (2º e 3º ano e PEM).

Bairro Quinze: vagas no 4º, 6º, 8º e 9º ano na Leôncio de Carvalho e Zuleide Pereira. Há também vagas na Anita Garibaldi (1º, 4º e 5º ano), Carlos Vasconcelos (1º ano do ensino médio), Elias Mansour (6º ao 9º ano do ensino fundamental II), Teresinha Miguéis (6º ao 9º ano do ensino fundamental II), Lourival Pinho (1º , 2º e 3º ano do ensino médio), Madre Hidelbrando (1º ao 5º ano do ensino fundamental I).

Belo Jardim: há vagas na Escola Josué Fernandes (1º ao 5º), Frei André (1º ao 5º), Frei Heitor (7º, 8º e 9º ano), Antônia Fernandes (6º ao 9º ano), Paulo Freire (6º, 8º e 9º ano e 1º ano do ensino médio), Duque de Caxias (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano), Reinaldo Pereira (2º, 3º, 4º e 5º do ensino fundamental I, vagas também para o fundamental II), Clarisse Fecury (1º ao 5º ano), Belo Jardim (2º, 3º, 4º e 5º ano), e Jornalista José Chalub Leite (1º ao 5º ano).