Em Rio Branco, mais de 21 mil trotes foram registrados em 2017 e atrapalharam atendimento de ocorrências

As ligações de falsas ocorrências estão atrapalhando o trabalho de policiais, bombeiros e equipes do Samu, em Rio Branco. De janeiro a novembro de 2017, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) registrou 21.472 mil trotes, na capital.

O coordenador do Ciops, coronel Eudemir Bezerra, explica que o número de trotes corresponde a 4,37% das chamadas totais e também significa um aumento de 1% quando comparado com 2016. Segundo Bezerra, os trotes dificultam o serviço das equipes.

Para evitar que os trotes sejam repassados para as equipes de atendimento, o coordenador explica que as chamadas passam por dois níveis de checagem: primeiro passam pelo atendimento com a equipe do Ciosp e, em seguida, as chamadas são analisadas pelas equipes militares ou de saúde que receberem o chamado.