Detran/AC esclarece boatos sobre novos radares

Mensagens mentirosas têm circulado em grupos de whatsapp e outras redes sociais informando que os novos equipamentos de radares, que estão em fase de instalação, devem utilizar imagens para multar motoristas que estejam utilizando o celular ao volante ou por falta de cinto de segurança, por exemplo.

A direção do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) esclarece que essa informação é falsa. Segundo o procurador jurídico da autarquia, Fábio Ferreira, que foi o responsável pela licitação, a única alteração que os equipamentos terão é a possibilidade de identificar, pela leitura da placa, veículos furtados.

“Os novos equipamentos por ora não estão funcionando, e somente serão ativados após serem aferidos pelo Inmetro, sendo que a população será informada com antecedência quando isso vai ocorrer”, explica Ferreira.

Sobre os pontos de instalação dos equipamentos, a direção do Detran/AC informa que serão mantidos os atuais pontos de localização dos radares, os quais já são de amplo conhecimento da população.

Quanto à troca dos equipamentos, o procurador jurídico informa que faz parte do processo de modernização do órgão. “Os novos equipamentos visam proporcionar mais segurança para a população, já que o Detran faz parte do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).