Comunidade forma fila para se inscrever nas últimas 200 vagas para cursos no Centro de Estudos de Línguas

Inscrição foi realizada nesta quinta (1º) e centro distribuiu 250 senhas. CEL ofertou mais de 1.080 vagas para cursos como inglês, espanhol e libras.

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) começou, nesta quinta-feira (1º), as inscrições nos cursos de idiomas para a comunidade. Ao todo, 200 vagas estão disponíveis e 250 senhas foram distribuídas. Os candidatos formaram fila no local em busca de uma vaga, mas, muitos foram embora sem conseguir uma senha.

Ao G1, o coordenador do CEL, Ramsés Luiz, explicou que as inscrições deveriam ser realizadas também na sexta (2), mas, devido à procura alta, é provável que o processo seja encerrado ainda nesta quinta.

“Muitas pessoas procuraram, mas, infelizmente, após as matrículas para a rede pública, restaram apenas essas 200”, disse Luiz.

O centro ofereceu mais de 1.080 vagas no total, contando com as matrículas para a rede pública e comunidade, para os cursos de inglês, espanhol, italiano e francês. Os interessados no curso de libras devem se inscrever no dia 5 de fevereiro.

CEL distribuiu 250 fichas para 200 vagas disponíveis para a comunidade (Foto: Ayres Rocha/Rede Amazônica Acre)

Inscrição

Para fazer a inscrição, no caso da comunidade em geral, é necessário cópias do RG, comprovante de endereço e ainda uma cópia do comprovante de conclusão de ensino médio ou superior ou declaração escolar que comprove matrícula na rede particular em 2018.

A documentação deve ser entregue na sede do CEL, na Avenida Getúlio Vargas, nº 3030. As vagas são distribuídas entre a sede do órgão, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cerb), o Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie) e na Escola Heloísa Mourão Marques.

O centro possui também núcleos em Cruzeiro do Sul e Brasileia, mas, segundo a coordenação, os calendários são diferenciados em cada cidade. Para mais informações, o Centro de Estudo de Línguas disponibiliza o número (68) 3228-7667.