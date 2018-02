‘As aventuras de Paddington 2’ estreia nas salas do cinema em Rio Branco

O filme de animação “As Aventuras de Paddington 2” estreia nesta quinta-feira (1) nas salas do cinema em Rio Branco.

A história fala sobre o aniversario de 100 anos da tia Lucy e Paddington que precisa da ajuda de todos na procura do presente perfeito. Ele encontra um livro único na loja de antiguidades, mas o livro é roubado. Paddington e sua família, então, fazem de tudo para descobrir o ladrão e recuperar o livro que guarda um grande segredo.

Os filmes “Jumanji: Bem-vindo à Selva”, “Maze Runner: A Cura Mortal”, “O Touro Ferdinando” e “Sobrenatural: A Última Chave” permanecem em cartaz no Cine Araújo, no Via Verde Shopping.