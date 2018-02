Universidade Federal do Acre convoca aprovados pelo Sisu para matrícula

Passada a etapa de seleção para entrada na Universidade Federal do Acre (Ufac), é chegada a hora de oficializar a matrícula na instituição. Os aprovados têm o prazo de sete dias, a partir desta quinta-feira, 1, para preencher os dados solicitados no sistema, disponível no endereço eletrônico sistemas.ufac.br/sisu.

Além disso, devem entregar os documentos exigidos no Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca), para alunos do campus-sede, ou no Laboratório de Informática, para estudantes do campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. O prazo termina às 17h da próxima quarta-feira, 7.

O cadastro pela internet equivale à primeira etapa da matrícula do estudante que, com este comprovante em mãos, deverá se dirigir à universidade portando os demais documentos exigidos, originais e cópias ou cópias autenticadas em cartório. São eles:

– Certificado de conclusão do ensino médio ou histórico escolar;

– Documento de identificação oficial com foto;

– CPF;

– Comprovante de residência atual;

– Título de eleitor, com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral (somente estudantes brasileiros maiores de 18 anos);

– Comprovante de regularidade com o serviço militar (somente estudantes brasileiros maiores de 18 anos e do sexo masculino).

Aprovados em vagas destinadas a egressos do ensino médio em escola pública ou reservadas a candidatos com deficiência deverão apresentar documentações extras para comprovações necessárias, conforme o edital disponível no site da Ufac.

Os estudantes de graduação em outra instituição pública de ensino superior ou acadêmicos da Ufac serão obrigados a optar por apenas uma vaga (lei n.º 12.089/2009). Nesse caso, o formulário gerado pelo próprio sistema eletrônico deverá ser anexado ao conjunto de documentos exigidos, o qual deverá ser entregue pelo próprio aluno ou mediante procuração particular, outorgada especificamente para esse fim, exceto para os candidatos com deficiência, que deverão ser submetidos à avaliação médica.

A publicação das matrículas institucionais deferidas e indeferidas será divulgada no site da Ufac no dia 9 de fevereiro. O candidato que não realizar qualquer uma das fases de matrícula institucional, no local, nas datas e horários definidos pela Ufac, perderá o direito à vaga para a qual foi classificado.