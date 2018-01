Um dia após denunciar namorado, mulher é atacada e leva nove facadas

A vítima denunciou o companheiro por agressão e ameaça de divulgação de fotos íntimas

Uma mulher foi atacada enquanto dormia e levou nove facadas do namorado depois nessa segunda-feira (29), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Estella Cristina Ribeiro, de 32 anos, trabalha como promotora de vendas e está internada no Hospital Jardim Cuiabá.

De acordo com o G1, um dia antes, Estella havia denunciado o namorado, Lucas Silva Santos, de 25 anos, de ter cometido ameaças, agressões e torturado o cachorro de estimação dela. Eles têm um relacionamento há nove meses.

No domingo (28), o casal brigou na casa da vítima, no Bairro Nova Ipê. No mesmo dia a vítima registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso ainda seria encaminhado para a Delegacia a Mulher.

No entanto, por volta da meia-noite, já na madrugada de segunda-feira, o namorado tentou matá-la. “Foi uma briga por ciúmes. Ele ficou muito agressivo, pulou o muro, invadiu a casa e quebrou a porta de vidro [do quarto dela]. A sorte é que ela levantou [da cama], mas levou nove facadas”, disse Vania Cristina Ribeiro, tia da vítima.

Estella continua internada, em estado grave, até esta terça-feira (30). Lucas ainda não foi localizado.