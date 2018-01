Revista Galileu, da editora Globo, noticia queda de lixo espacial no Peru e cita Bruno Borges, o Menino do Acre

A revista Galileu, do Grupo Globo, noticiou a passagem pelos céus do Acre, no último sábado, 27, dos restos de um foguete russo que chegou a ser confundido com um meteorito.

A reportagem da revista especializada em temas como ciência, história, tecnologia e religião, cita até o estudante Bruno Borges, apelidado de Menino do Acre.

A revista noticia, com base em informações do astrônomo Marcelo de Cicco, que parte do lixo espacial caiu, como atencipara o ac24horas nesta segunda-feira, em Puno, no Peru.

Segundo a revista, “moradores da região peruana de Puno, às margens do Lago Titicaca, localizaram uma enorme bola de ferro de 40 quilos e quase três metros de diâmetro — é uma parte do tanque do foguete”.