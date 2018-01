Prefeitura de Rio Branco – AC abre processo seletivo

A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, oferece sete vagas para Professores com salário de R$ 1.915,20.

Publicado no Diário Oficial do Estado (29 de janeiro de 2018, a partir da pág. 183), o edital de processo seletivo n.º 001/2018, da Prefeitura de Rio Branco, no Acre. A seleção é destinada à contratação temporária de sete Professores para atuarem no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO ESPECIAL – Edição 2017.

Os interessados devem se inscrever no período de 29 a 31 de janeiro de 2018, no horário das 8h às 12h e das 14 às 17h, na Escola de Governo Municipal, situada na Avenida Getúlio Vargas nº. 2.061, Bairro Bosque, CEP 69.900-372, Rio Branco-AC. Não será cobrada taxa de inscrição.

Apresentar os seguintes documentos pessoais (originais e cópias) para efeito de autenticidade:

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Diplomas de Licenciatura e/ou Graduação de Ensino Superior e Curso Técnico;

Certificado de curso básico de informática;

Comprovante de Residência;

Comprovante do Serviço Militar (sexo masculino).

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2018 e será realizada na cidade de Rio Branco, no horário de 9 às 12 horas. Os contratados irão receber remuneração no valor de R$ 1.915,20, por jornada de 30 horas semanais de trabalho.

O resultado da prova objetiva será publicado no site da Prefeitura de Rio Branco, www.riobranco.ac.gov.br, no mural da Coordenação do Projovem Urbano Especial, na data provável de 20 de fevereiro de 2018.

Edital disponível no: http://www.diario.ac.gov.br