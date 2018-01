O nome da empresária Charlene Lima continua sendo o mais cotado para eleições vindouras em Sena

Ninguém pode negar que as eleições de outubro em Sena Madureira vai ser uma das mais disputadas de sua história. Na esfera estadual, os partidos políticos irão apresentar o que tem de melhor para vencer e conseguir uma vaga na assembléia legislativa do estado.

Nossa reportagem durante 20 dias do mês de janeiro conversou com 112 eleitores sobre política e colocamos os nomes mais comentados na cidade que pretendem disputar uma vaga na esfera estadual.

A maioria dos eleitores afirmaram que hoje o nome mais forte para vencer é o da empresária Charlene Lima que obteve 39 votos dos eleitores.

Em segundo lugar aparece a ex. prefeita Toinha Viera com 32 votos.

Em terceiro lugar aparece a esposa do atual prefeito da cidade Meire Serafim com 17 votos.

O deputado Gehlen Diniz 15 votos.

Já o deputado Nelson Sales aparece com 9 votos.

Lembrando aos leitores que não realizamos pesquisa eleitoral, apenas uma conversa sobre política com pessoas que não são filiadas a partidos políticos.

Na ultima conversa que o senaonline.net teve com os eleitores sobre quantos vereadores do pleito passado voltariam para um novo mandato a maioria afirmou que apenas quatro teriam chances de voltar. Após as urnas apuradas dos 13 vereadores votarem apenas três.

Como não é pesquisa é apenas um bate papo vamos esperar para saber qual será o resultado em outubro.

