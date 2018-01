No AC, janeiro termina com dia de sol forte e aumento de nuvens no decorrer do dia

Para finalizar o mês de janeiro, o Acre deve ter uma quarta-feira (31) de sol muito forte e bastante calor, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O sol forte pela manhã deve ocasionar também aumento de nuvens no decorrer do dia.

Na Capital, no leste e no Vale do Acre ocorrem pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Nas demais regiões, a previsão é de pancadas isoladas de chuva e trovoadas a partir da tarde.