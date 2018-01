No AC, família procura empresário que sumiu após sair de casa para trabalhar: ‘só quero que ele apareça’, diz mulher

Mecerlane Tavares da Costa saiu de casa para o trabalho no último sábado (27) e não retornou para casa desde então. Esposa diz que empresário nunca teve desentendimentos e sempre foi muito responsável.

A família do empresário Mecerlane Tavares da Costa, de 40 anos, procura informações sobre o homem, que está desaparecido desde o último sábado (27) após sair de casa, no Loteamento Santo Afonso, para trabalhar.

Desde então amigos, familiares e funcionários não têm notícias sobre o empreendedor e não fazem ideia do paradeiro dele, já que as tentativas de contato não dão certo.

A farmacêutica Milliany Barbosa de Castro, mulher de Costa, fala que o marido saiu para a empresa que é dono, localizada no Loteamento Novo Horizonte. Ele chegou até a empresa, cumpriu as obrigações do trabalho e foi visto pela última vez saindo do trabalho.

“Ele saiu de casa como sempre, era um dia normal e comum como os outros. Mas, ele nunca mais voltou. Entrei em contato com ele várias vezes, mas o celular só dá caixa postal. Perguntei dele aos funcionários da empresa, mas ninguém sabe de nada e nem o viu. As pessoas dizem que ele deve estar bem em algum lugar, porém não sabem dizer do paradeiro”, declara a farmacêutica.

Segundo a esposa do empresário, o pai dele fez um boletim de ocorrência na delegacia. De acordo com ela, o cunhado chegou a procurar informações do irmão, mas não teve sucesso em nenhuma das tentativas.

Milliany diz que vai aguardar o marido até quarta-feira (31), data em que ela também pretende comunicar o desaparecimento dele à Polícia Civil.

“Já não aguento mais essa espera e tenho certeza de que aconteceu alguma coisa. Ele sempre foi muito responsável nas coisas e não tinha desentendimento com ninguém. Ele saiu de casa em uma caminhonete prata, e ninguém viu mais o veículo também. Não faço ideia do que possa ter acontecido, estou no escuro. Temos uma filha de quatro anos e ela sempre pergunta por ele”, declara a esposa.

Milliany conta ainda que não explicou para a filha sobre o desaparecimento do pai com a esperança de ele retornar para casa. “Ela chama por ele e chora. Durante um tempo, ela se distraí e esquece. Mas depois lembra, pergunta e eu digo que ele está trabalhando e que vai voltar uma hora. Só quero que ele apareça. Nós precisamos muito dele, principalmente nossa filha”, finaliza.