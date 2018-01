Nível do rio Madeira está baixando e chegando aos 13 metros

Hoje o cotagrama diário do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) registrou uma lâmina de 14,16 metros

Depois de atingir 15,04 metros há dez dias e obrigando a Defesa Civil Municipal a declarar Estado de Alerta, em Porto Velho, o nível do rio Madeira parou de subir e vem caindo diariamente. Hoje o cotagrama diário do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) registrou uma lâmina de 14,16 metros.

Em Rio Branco, a vazante deixou o nível do rio Acre a menos de dez metros e a situação agora é de normalidade. Há duas semanas, o nível do rio Acre chegou a 13,7metros, obrigando a Prefeitura e o Governo do Estado a montar estruturas de abrigo no parque de exposições da cidade de Rio Branco.

A Defesa Civil municipal descartou na semana passada a ocorrência de uma grande cheia como a de 2014. Segundo dados do Sipam, se continuar os prognósticos de chuvas e as condições normais projetadas para 2018, o nível do rio Madeira pode chegar a no máximo 17,10m.