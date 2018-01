Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões nesta quarta-feira (31)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.008. Os números sorteados foram 22, 27, 33, 42, 58 e 59

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 30 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.009, que será sorteado na quarta-feira (31).

Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 128 mil por mês, o suficiente para comprar quatro carros populares ou bancar a viagem de um casal em um cruzeiro de luxo que dá a volta ao mundo.

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 2.008 realizado no Caminhão da Sorte, em Concórdia (SC), no último sábado (27).

As dezenas sorteadas foram 22, 27, 33, 42, 58 e 59. Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, na segunda faixa, com cinco acertos, 49 apostas receberam o prêmio de R$ 51.384,62 cada.

Outras 4.215 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 853,36 cada. O sorteio do concurso 2.009 da modalidade será realizado às 20h (horário de Brasília). Com informações do site da Caixa Econômica Federal.