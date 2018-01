Jovem de 23 anos desaparece após terminar namoro e família faz buscas no interior do Acre

A família de Jeferson Cordeiro de Paula, de 23 anos, tenta achá-lo após ele ter desaparecido no dia 19 de janeiro. De acordo com a família, o jovem havia terminado o namoro e se mostrava deprimido.

Ele saiu da casa na Cohab, em Cruzeiro do Sul, pilotando uma motocicleta e nunca mais foi visto. O rapaz é filho único da dona de casa Maria de Nazaré Fernandes Cordeiro, de 43 anos, que está apavorada com o sumiço do jovem.

“Meu filho sempre foi depressivo, tem distúrbio mental e toma remédio controlado desde criança. Ele é evangélico, não bebe e não fuma. Foi abandonado pelo pai no hospital e criei ele sozinha. Ele sempre reclama da falta de um irmão, sempre relata sentir falta do tempo de criança. Ele tinha uma namorada, que depois terminou namoro. Ele pediu uma segunda chance e ela não deu. A partir daí, passou a ficar ainda mais depressivo e não se alimentar”, conta.

Nazaré conta que filho decidiu sair de casa após ver ex-namorada com outro rapaz. “Depois que ele viu a namorada com outra pessoa e resolveu sumir. Disse que se alguém tiver que ter notícia dele será pelos meios de comunicação. Saiu de casa com camisa do Flamengo, calça jeans e sapato preto em sua moto por volta das 13h do dia 19. Desde então, não tenho mais notícia dele”, diz.