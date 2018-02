Endividada e humilhada, servidora da Saúde chora ao saber que não terá salário em janeiro

No Setor de Atualização cadastral e Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, uma servidora entra em desespero ao saber que está fora da folha de janeiro. Com dívidas para quitar e outras obrigações financeiras, a funcionária é informada que perdeu o prazo para atualizar dados pessoais. Chorando muito, ela implora para receber seu salário, mas a atendente diz que isso só será possível no mês de fevereiro. Aliás, a mulher, enquanto soluça copiosamente, é orientada a ir ao seu setor de orígem, apanhar suas informações funcionais e voltar à Sesacre, do contrário ficará fora da folha mais uma vez.

A reportagem apurou que o governo falha na comunicação interna e o aviso sobre a atualização cadastral não chega a todos os trabalhadores como deveria. “Eu também não recebi. Alegaram que não fiz a atualização cadastral, mas isso é mentira. Eu fiz tudo via sistema. Eles estão cortando salário. Eu tenho família, tenho contas pra pagar. A mulher que me atendeu parece que não estava preocupada com o meu caso. Ele chegou a rir na minha cara, como se eu fosse um ignorante”, disse um servidor prejudicado.

Nada pode ser feito. Todos os servidores nesta situação terão que esperar mais 30 dias.