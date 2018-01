Empresário volta para casa após quatro dias desaparecido no AC: ‘estava cansado de tudo’, diz mulher

O empresário Mecerlane Tavares da Costa, de 40 anos, que estava desaparecido depois sair de casa parta ir trabalhar, na manhã do último sábado (27), voltou para casa na noite desta terça (31). A mulher dele, a farmacêutica Milliany Barbosa de Castro, disse que Costa se desculpou e falou que resolveu se isolar porque estava “cansade de tudo”.

No Facebook, Milliany chegou a escrever que o marido disse que precisava de um retiro, uma espécie de encontro. “Sou muito chata e ele estava cansado de mim, rs (sic)… serei uma esposa melhor, sem dúvida”, falou.

Sobre a postagem, a farmacêutica justificou que foi um desabafo e que escreveu apenas para acalmar os amigos que estavam preocupados com o sumiço do marido. “Vou ser uma esposa melhor, coloquei no face que ele estava cansado de mim por brincadeira”, afirmou.