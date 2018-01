Em Tarauacá, 20 detentos permanecem foragidos após fugas em presídio

Ao todo, 20 detentos permanecem foragidos após as fugas registradas no Presídio Moacir Prado, no município de Tarauacá, no interior do Acre. A primeira fuga ocorreu em dezembro de 2017, quando 20 presos fugiram pela parte detrás do muroda unidade, oito foram recapturados, 12 permanecem foragidos.