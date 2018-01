Editaram gravação para prejudicar sua candidatura ao Senado, diz Bittar

O pré-candidato a senador da República pelo PMDB, Marcio Bittar, fez circular nesta terça-feira, 30, nota à imprensa, por meio da qual afirma ter sido criminosamente gravado durante uma reunião, provavelmente por adversários de dentro da própria oposição. Pior, segundo ele, ainda tiveram a coragem de editar exatamente para colocá-lo em maus lençóis. Veja íntegra da nota:

NOTA

Reuni-me com partidos de oposição para analisar a conjuntura política e traçar estratégias conjuntas para as próximas eleições. É próprio da democracia o debate aberto e franco de ideias.

Entretanto, de forma criminosa, adversários, tomados por ódio, gravaram clandestinamente e editaram minha fala, deturpando-a. Tentaram fabricar um escândalo e passar impressão distorcida de que eu estava a agredir meus aliados. Montaram a farsa para atingir a legitimidade da minha pré-candidatura ao Senado da República, pelo MDB.

Na próxima semana, em entrevista já agendada, esclarecerei os fatos e mostrarei que fui vítima de uma torpe trapaça. Não há nada no áudio gravado que eu não possa falar publicamente e de forma transparente.

Sugiro aos de boa-fé que ouçam os áudios, o completo e o editado, e verifiquem por si mesmos que não há nenhum indício de crime no que é falado. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os que me deram voto de confiança. Desejo que a campanha eleitoral seja baseada em debates de alto nível e não em querelas e futricas.

Quero discutir os rumos a serem tomados em favor do desenvolvimento do nosso Estado e da retomada da segurança pública dos acreanos. É isso que me alimenta e aumenta minha vontade de representar o Acre no Senado do Brasil.