Criança de 3 anos descobre câncer de pele e família pede ajuda para manter tratamento

Além de recursos para os remédios, a criança precisa se dirigir à capital acreana a cada três meses

O menino James Oliveira Santos, de apenas três anos, residente do Bairro Vitória, no município de Sena Madureira, recebeu o diagnóstico de câncer de pele, e a família, sem condições de manter o tratamento a base de medicamentos, pede ajuda para a população no custeamento dos fármacos.

James é o filho mais novo de Camila Oliveira, que mantém a casa e mais 7 filhos, a partir da venda de salgados com o marido, pelas ruas do município.

Amigos e vizinhos da família estão organizando um almoço beneficente para juntar recursos.

De acordo com o irmão da criança, Mak Suel Oliveira, o menino começou a sentir dores nas articulações, em meados do mês de setembro de 2017, quando a mãe também percebeu a sua pele mais ressecada.

“Qualquer mosquito que ferrava, deixa a pele dele toda inchada, com vermelhidão e coceira. Não sabíamos do que se tratava”, comentou.

Ao ser levado para o hospital de Sena, James foi encaminhado para Rio Branco, onde a partir de exames, recebeu o diagnóstico de câncer de pele. Sem condições, a família se viu desnorteada para manter os medicamentos.

Além de recursos para os remédios, a criança precisa se dirigir à capital acreana a cada três meses, com acompanhante.

Os interessados em ajudar na doação de alimentos para o almoço beneficente ou em quantia, por meio de depósito bancário, devem entrar em contato pelo (68) 99940-0616.

Dados para depósito: Agência – 3000340/Conta – 0016002-3/ Caixa Econômica Federal – Poupança.

“Agradeçemos quem puder ajudar. Será bem-vinda toda e qualquer ajuda”, concluiu.