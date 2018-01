Com R$ 200 mil a mais que no ano passado, Rio Branco vai investir meio milhão em Carnaval

Folia ocorre em 14 bairros da capital acreana e no Novo Mercado Velho, segundo Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil.

A Prefeitura de Rio Branco vai investir R$ 500 mil na estrutura do Carnaval deste ano. Nos custos, está inclusa a iluminação, som, palco, coberturas, banheiros químicos e atrações para a folia em 2018. A informação confirmada nesta segunda-feira (29) pela Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

No ano passado, o investimento foi R$ 200 mil mais baixo do que o programado para 2018. A festa ocorreu em 17 bairros e mais três pontos da cidade entre os dias 24 e 28 de fevereiro do ano passado.

Já neste ano, o carnaval ocorre em 14 bairros da capital acreana e no Novo Mercado Velho, no Centro da cidade. Dos bairros, 12 foram contemplados no edital lançado pela prefeitura e outros dois conseguiram organizar a estrutura e vão receber apoio institucional com alguns itens.

Entre os 12 bairros contemplados no edital estão: Conjunto Esperança I e II, Cadeia Velha, Aeroporto Velho, Base, Tancredo Neves, Procon (Vila Ivonete), Cidade de Povo, Tucumã, Mascarenhas de Moraes, Manoel Julião, Preventório e Alto Alegre. E os que vão receber apoio são Universitário e Vila Nova.

O presidente da FGB, Sérgio Carvalho, informou que no Novo Mercado Velho, assim como no ano passado, a folia vai ser tradicional, com desfile de blocos e as tradicionais marchinhas.

“Em Rio Branco, 12 bairros foram contemplados pelo edital e outros dois conseguiram levantar a estrutura e a gente vai entrar com apoio mínimo, com banda, banheiro químico e outras coisas. Mas, toda a estrutura e mais a programação somente nesses 12 bairros mesmo. O total do investimento é R$ 500 mil para custear desfile de blocos, realeza, cachê de banda e toda a programação”, informou Carvalho.

Neste domingo (28) ocorreu a seletiva da realeza e a final será feita na sexta-feira (9) de carnaval. O local, segundo Carvalho, ainda não está definido.

“As bandas que vão se apresentar e os dias que vai ocorrer a folia em cada bairro vai ser divulgado ainda essa semana. Estamos fechando a programação”, disse.

O valor do investimento no carnaval este ano é maior do que o de 2017. No ano passado foram investidos mais de R$ 300 mil e a festa ocorreu em 17 bairros e mais três pontos da cidade. Este é o sexto ano, segundo a prefeitura, que o poder público apoia as iniciativas nos bairros.