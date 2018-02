Com 50% de inadimplência, Depasa amplia prazo para consumidores quitarem débitos no Acre

Com cerca de 190 mil ligações no estado, órgão deveria arrecadar ao menos R$ 5 milhões, mas com inadimplência, número cai para R$ 2,5 milhões.

erca de 50% dos consumidores do Acre ainda estão inadimplentes com o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), segundo o órgão. Para tentar diminuir esse número, a autarquia resolveu prorrogar o programa “Parcelar” até o dia 31 de abril para a recuperação de débitos vencidos no estado. O programa foi lançado em julho do ano passado e seria até dia 31 de dezembro.

Com ao menos 190 mil ligações em todo o Acre, a arrecadação total deveria ser cerca de R$ 5 milhões, mas, com a inadimplência, o faturamento chega a R$ 2,5 milhões, segundo o diretor-técnico do Depasa, Anderson Mariano.

Mariano afirma que com o alto índice de inadimplência, o órgão sobrevive com a ajuda mensal do governo para a manutenção dos serviços.

O programa beneficia os consumidores que têm dívidas com o fornecimento de água e esgoto até o dia 31 de dezembro de 2017. Os valores podem ser pagos à vista com descontos, ou renegociados em até 20 parcelas. O consumidor que parcelar em até 5 vezes, pode pagar sem juros ou multas.

“Esse programa é mais uma ação no sentido de ter um diálogo constante com a comunidade. É uma possibilidade de deixá-lo adimplente sem que seja preciso tomar uma outra medida, como a interrupção do fornecimento de água e o acesso ao serviço de proteção ao crédito”, afirmou Mariano.

Os consumidores que tiverem interesse em negociar, devem procurar uma das agências do órgão nas cidades do Acre. Em Rio Branco, a autarquia atende na Organização de Centrais de Atendimento (OCA).