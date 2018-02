Aprovados no processo seletivo da Prefeitura de Manoel Urbano são divulgados no Diário Oficial

A Prefeitura do Município de Manoel Urbano divulgou a classificação final do processo seletivo para os cargos de professor, farmacêutico e tratoristas. O edital com os nomes dos candidatos selecionados foi divulgado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (31) e traz a somatória de pontos da análise curricular e entrevista dos selecionados.

O resultado divulgado no diário segue a ordem por secretaria, cargo e classificação como estabelecido em edital divulgado anteriormente. Os resultados também traz a pontuação curricular e de entrevista gerando o resultado final de classificação.

Para o cargo de farmacêutico que exigem 40 horas semanais de trabalho duas vagas foram ofertas. Os cargos de tratoristas foram aprovados seis pessoas e os de professor que são o número maior de vagas selecionaram 46, sendo a maioria para a zona rural do município.