Após prestar Enem, Mahmoud, do “BBB18”, passa em direito no Acre

Depois de prestar o ENEM no ano passado, o participante do “BBB18” Mahmoud Baydoun passou em Direito na UFAC (Universidade Federal do Acre). Ele registrou 688,87 pontos. A lista com os nomes de todos os selecionados saiu nesta segunda-feira (29).

Segundo apurou UOL, familiares de Mahmoud Baydoun enviaram uma procuração à produção do reality show da Globo. O objetivo é fazer com que o sexólogo assine a procuração, depois seja autenticada em cartório e levada até a UFAC.

Além de direito na UFAC, o brother também se inscreveu para medicina na UFMT, mas o resultado ainda não saiu.

Mahmoud tem 27 anos, é sexólogo e mora em Rondônia. O brother nasceu em Manaus (AM) e, aos cinco anos, foi viver em Beirute, onde foi criado pelas tias e avós. Aos 19 anos, voltou ao Brasil e foi morar com o pai em Porto Velho.