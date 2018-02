Um garoto de 16 anos , foi vitima de uma bala perdida na noite desta quarta-feira( 31), quando conversava com amigos em frente de casa, localizada na rua Santa Maria, no bairro João Eduardo, região da Baixada.

De acordo com informações dois homens em uma moto realizaram um roubo (assalto), no bairro e durante a fuga atiraram na rua, quando o tiro atingiu a perna do adolescente.

Uma equipe do SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

