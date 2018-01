​Idaf, MP e Vigilância Sanitária realizam vistorias em açougues da capital

Com o intuito de garantir a segurança alimentar dos cidadãos acreanos e averiguar denúncias, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) promoveu no início da semana mais uma operação de fiscalização, que contou com a participação do Ministério Público do Acre (MPAC) e Vigilância Sanitária.

As equipes vistoriaram açougues que estariam comercializando produtos fora da legalidade. Um proprietário de estabelecimento foi autuado pelo Idaf e cargas de carnes foram apreendidas pela Vigilância Sanitária, que também interditou um açougue.

“Qualquer cidadão que desconfie da procedência de um produto animal ou vegetal e de suas condições de armazenamento pode denunciar. O Idaf atua para garantir o bem-estar da população acreana”, frisou o diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiróz.

O Idaf atua diretamente na fiscalização das indústria, que comercializam produtos no estado.